Во вторник кое-где еще будет порывистый ветер, но небольшие осадки ожидаются только на западе.

Во вторник, 28 ноября, погода в Украине стабилизируется после недавнего циклона. Ожидается прекращение осадков, только на западе будет снежить, и ослабление ветра. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона", - говорит она.

Поэтому завтра, по словам синоптика, в большинстве областей Украины осадков не предвидится, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег и возможно налипание мокрого снега.

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Она также предупредила водителей об опасности, ведь на дорогах будет гололедица, лужи и "снежная каша".

"Ветер еще будет оставаться порывистым, сильным, хотя и несколько сдержаннее по сравнению с "сейчас", с порывами до 15-22 метров в секунду, а на западе просто умеренный", - рассказала Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее данным, снизится и не даст растаять снегу. В частности, ночью ожидается 4-10 градусов мороза. Днем во вторник ожидается 0-3 градуса мороза, на севере до -4...-7 градусов, а на юге будет тепло, вплоть до +4...+7, в Крым - до +10 градусов.

В Киеве 28 ноября также ожидается пауза в осадках, снег маловероятен. Ветер будет юго-восточного направления. "Слабее сегодняшнего, однако еще достаточно сильный, до 15-18 метров в секунду", - сообщила Наталья Диденко.

Ночью в столице будет морозно, -6...-8 градусов, а завтра днем - около "нуля".

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