Осадков в ближайшее время в Украине будет немного, а вот температура значительно повысится.

В последнюю декаду февраля осадков в Украине будет немного из-за преобладания поля повышенного давления. Лишь изредка в западных регионах будут проходить небольшие, местами умеренные дожди. В то же время температура значительно повысится, местами будет +11°...+17°. Об этом в комментарии "Телеграфу"рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Так, по его данным, 21 и 22 февраля в большинстве областей Украины пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя. Сухо будет только в юго-восточной половине.

В последующие дни существенных осадков в нашей стране не предвидится. Только в западных и местами северных областях 23 и 25 февраля местами пройдут дожди в связи с влиянием фронтальных разделений со стороны Балканского полуострова.

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По словам синоптика, в северных и восточных регионах на дорогах местами еще сохранится гололедица, в западной части не исключены туманы.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +1...+7 °С, в северных, восточных областях и в Карпатах будет -5...+1 °С. Днем воздух прогреется в Украине до +4...+10 °С, а в Крыму, Одесской области и в западном регионе ожидаются весенние +11...+17 °С.

Аномальное тепло в Украине - что говорит синоптик

Игорь Кибальчич говорит, что в последнюю декаду февраля температурный фон в Украине окажется выше нормы на 4-8 градусов.

Наибольшие температурные аномалии будут фиксироваться в Одесской и западных областях - здесь среднемесячная температура февраля с высокой вероятностью окажется рекордно высокой за весь период наблюдений.

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