В ближайшие дни погода в Украине будет без существенных изменений, лишь с незначительными колебаниями температуры.

Погода в Украине начнет меняться только в конце сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшее время сохранится довольно теплая погода с незначительными колебаниями. В частности, сегодня в большинстве областей ожидается +22...+26 градусов, местами разогреет до +26...+28 градусов.

Изменение погоды, по данным Наталки Диденко, ожидается лишь в последних числах сентября.

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"28 и 29 сентября погода начнет меняться", - сообщила она.

Погода на неделю - прогноз по Украине

На этой неделе в Украине прогнозируется необычно теплая погода, местами возможны дожди. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Эксперт по погоде отметил, что над центральной и западной частями Европы развивается циклоническая деятельность, которая будет способствовать южным и юго-восточным воздушным потокам на территории Украины.

Благодаря такой циркуляции атмосферы к нам начнет поступать теплый воздух из регионов Турции и Балкан, отметил синоптик.

Что касается осадков, то в ближайшие дни существенных дождей не ожидается, но в западных областях возможны периодические умеренные осадки.

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