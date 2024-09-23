Осадки на этой неделе ожидаются только на западе Украины.

Аномальное тепло на этой неделе ожидается в Украине, местами пройдут дожди. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что над центром и западом Европы ожидается развитие циклонической деятельности, из-за чего над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.

"За счет такой атмосферной циркуляции, к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова", - сообщил Кибальчич.

Что касается осадков, то значительных дождей в ближайшие дни не ожидается, только в западной части временами будут наблюдаться умеренные осадки.

Погода 23 сентября

В начале недели на всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +23...+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах свежее, +18...+23 °С.

Погода 24 сентября

"Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей нашей страны", - говорит синоптик. Ветер будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, в южных областях +12...+17 °С. Днем воздух по всей стране прогреется до +24...+29 °С, только в Карпатах будет +18...+23 °С.

Погода 25 сентября

В среду, по прогнозу Кибальчича, в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди. Ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на северо-востоке +5...+10 °С. Днем температура снизится до +21...+26 °С, в западных областях местами будет +16...+21 °С.

Как теплый сентябрь повлияет на погоду зимой - прогноз синоптика

Теплый сентябрь в Украине не означает, что зима будет такой же мягкой, говорит Наталья Птуха из Укргидрометцентра. Она пояснила, что нет прямой зависимости между теплым сентябрем и зимой.

Климат меняется, последние 13 месяцев температура бьет рекорды. Но это не значит, что не будет морозов - просто их будет меньше.

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