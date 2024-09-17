В ближайшее время бабьего лета в Украине не ожидается, ведь до 25 сентября продлится более летний характер погоды и будет продолжаться метеорологическое лето.

Сейчас в Украине еще продолжается метеорологическое лето. Об этом на вопрос Погода УНИАН относительно того, будет ли в этом году в Украине "бабье лето", или сейчас мы его и наблюдаем, отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Потому что не было еще никакого резкого похолодания. "Бабье лето" - это такой народный термин. И мы его можем, скажем так, применять только тогда, когда произошло уже осенью определенное снижение температуры, а потом снова наступил более теплый период", - пояснила эксперт.

Она добавила, что такие погодные условия могут быть, они всегда чередуются в природе - периоды циклонов и антициклонов.

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"И вот "бабье лето" - это когда исчезает антициклональный характер погоды, но уже после определенного снижения. Хотя бы после определенных заморозков. Пока что у нас до 25-го числа практически будет удерживаться более летний характер погоды и продолжается метеорологическое лето", - сказала Птуха.

Когда и где в Украине будут первые заморозки - прогноз

Сентябрь 2024 года в Украине будет достаточно теплым. Первые заморозки могут быть только в третьей декаде преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат. Об этом ранее сообщал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, переход от метеорологического лета к осени состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и в Закарпатской области лето вообще продлится в течение всего месяца.

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