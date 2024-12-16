Из-за циклонов и атмосферных фронтов из северной части Атлантики в Украине ожидается непростая погода.

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода. Временами будет наблюдаться порывистый ветер, а также ожидаются колебания температуры. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни из-за активизации циклонов и атмосферных фронтов с северной части Атлантики, в Украине прогнозируется ветреная погода с периодическим снегом, мокрым снегом и дождями.

"Кроме того, существенно повысится температура воздуха во всех регионах, особенно в западных и южных областях", - акцентировал синоптик.

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Погода 16 декабря

В начале недели в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Местами налипание мокрого снега, метель, а на дорогах - гололедица. днем порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с, местами по стране порывы 23 - 26 м/с. Температура -1...+4 °С, а в южных, центральных и западных регионах +2...+7 °С.

Погода 17 декабря

Во вторник, по словам Кибальчича, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди и мокрый снег, а на Левобережье - местами налипание мокрого снега. Скорость ветра останется 15 - 20 м/с, днем он будет 9 - 14 м/с, а в центральных и западных регионах порывы 15 - 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6 °С, в южных, центральных и западных регионах будет +2...+7 °С, а днем на юге разогреет до +6...+11 °С.

Погода 18 декабря

Ночью в среду в Приазовье и местами в западных регионах пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер утихнет до 7 - 12 м/с, только ночью возможны отдельные порывы 15 - 17 м/с. В темное время суток ожидается -1...+4 °С, днем +1...+6 °С. На юге и местами западных областях ночью +3...+8 °С, а днем потеплеет до +6...+11 °С.

На сегодня, 16 декабря, почти по всей Украине, за исключением Закарпатской области, объявлен повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в большинстве западных, северных и центральных областей порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

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