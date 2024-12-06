Из-за сильного ветра пришлось отменить уже сотню рейсов, однако к вечеру это количество увеличится.

Амстердамский аэропорт "Схипхол" буквально охватил хаос из-за сильного шторма. В результате непогоды пришлось отменить уже сотню рейсов, а до конца дня это число увеличится, пишет euronews.

Как сообщается, шторм "Дарраг" серьезно повлиял на работу одного из главных аэропортов Европы.

"Схипхол" советует пассажирам подготовиться к задержкам и отменам из-за текущих погодных условий и сильных ветров. Только лишь голландская авиакомпания KLM отменила более 90 рейсов.

Видео дня

Людям также рекомендуют выезжать в аэропорты намного раньше, ведь шторм также повлиял на дороги и железнодорожное сообщение.

Синоптики в Нидерландах предупреждают о разбросанном мусоре и упавших деревьях из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигает 75-90 км/ч.

По прогнозам, шторм "Дарраг" доберется до Великобритании и вызовет разрушения еще и там.

Метеорологическое бюро Великобритании уже выпустило предупреждение желтого уровня из-за сильных ветров на юго-западе Англии, которое продлится минимум до утра воскресенья. Людям рекомендуется избегать открытых прибрежных районов и соблюдать осторожность во время путешествий.

Погода в Украине тоже изменится - прогноз

Ранее синоптик Виталий Постригань предупредил об изменениях в атмосфере. По его данным, значительно активизировалась Атлантика, посылая на Европу циклонические вихри, которым уже удалось взять под контроль погодные процессы на западе континента.

Поэтому в ближайшие 7 дней, по его словам, главным "погодным инфлюенсером" станет мощная циклоническая депрессия, которая проявит себя значительными осадками и теплом.

Вас также могут заинтересовать новости: