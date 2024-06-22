Во многих областях ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, однако на температуру они не повлияют.

На выходных в Украине местами будут дожди, местами пройдут грозы и град, а также ожидается усиление ветра. несмотря на это температура во многих областях останется высокой, а местами разогреет до +33°...+35°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 22 июня

В западных областях днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни и крупный град. При грозах порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 м/с, локально возможно усиление до 25-27 м/с. Столбики термометров покажут +28°...+33°.

В северной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а температура ожидается в пределах +23°...+28°.

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В центральных областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +26°...+31°.

В южных областях и в Крыму будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха +28°...+33°.

На востоке страны малооблачно и также сухо. Ветер северо-западный, 5 -10 м/с. Столбики термометров покажут +24°...+29°.

Погода 23 июня

В западных областях прогнозируется переменная облачность. Ночью здесь пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем станет немного свежее, +22...+27 °С.

В северных областях также будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С.

В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью температура будет на уровне +17...+22 °С, а днем разогреет до +29...+34 °С.

"В южных областях и в Крыму ожидается солнечная и жаркая погода", - говорит Игорь Кибальчич. Так, ночью будет +17...+22 °С, а днем воздух прогреется до +30...+35 °С.

В восточной части Украины днем местами возможен кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров днем покажут жаркие +29...+34 °С.

Жара в мире - последние новости

Смертоносная жара испепеляет города на четырех континентах. Высокая температура стала причиной сотен, если не тысяч, смертей в Азии и Европе. В частности, сотни людей погибли во время путешествия в Мекку при температуре выше +51 градуса.

От Португалии до Греции начались лесные пожары, в огне также северное побережье Алжира. Чрезвычайно высокую температуру фиксируют также в США и Индии.

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