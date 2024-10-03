Распределение пыли по Украине очень неравномерно. Все зависит от осадков, ветра и новых волн поступления пыли.

С Каспийской низменности в Украину переместилась пыль, мглу от которой можно увидеть во многих городах Украины. Пылевой бури пока не наблюдалось, хотя они могли быть на Луганщине. Об этом в комментарии "Украинскому радио" сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Ближе к выходным, по ее словам, ситуация должна улучшиться.

"Насколько длительным это будет? Если погодные условия складываются так, что у нас воздух именно с юго-востока, то пока до пятницы, то есть, практически неделю такой запыленный воздух может быть по территории Украины".

Она отметила, что это распределение пыли очень неравномерное. Все зависит также от осадков, которые могут быть. И конечно само поступление пыли не может быть равномерным, одинаковым по всей территории.

"Поэтому мы видим такое волнообразное поступление. Но пока что до пятницы у нас сохраняется такая тенденция, что время от времени воздух может быть более запыленным. Но надеемся, что уже не в такой концентрации, как было в начале недели", - добавила синоптик.

Она рассказала, что лет 30 назад увеличилась высадка насаждений и орошение почв, и пылевых бурь по юго-востоку стало меньше. Однако война вносит свои коррективы.

"Со спутниковых снимков мы могли видеть, что именно на границе с Луганщиной был достаточно интенсивный очаг пыли и, скорее всего, там это было именно в виде бури. Такой интенсивности как в пустынях она вряд ли была, но где-то именно так и выглядит половая буря", - сообщила Птуха.

Запыление в Украине - детали

В конце сентября во многих областях Украины началось опыление. В частности, об опасности предупредила Киевская Госадминистрация.

По прогнозу Укргидрометцентра, в восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц.

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