Состояние воздуха улучшится только на выходных, но не по всей стране.

Ситуация с запыленностью в Украине улучшится только на выходных и не по всей Украине. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что сейчас с запыленностью атмосферы в Украине сохраняется все та же ситуация, что и с начала недели.

Они напомнили, что запыленность поступает к нам волнами, поэтому концентрация запыленности разная, и бывают периоды с меньшим содержанием пыли. Например, 2 октября, когда вся пыль в основном перемещалась на Черное море, и именно сейчас, как видно из спутниковых снимков, атмосфера здесь наиболее замутнена. А поскольку сегодня преобладает южный и юго-восточный перенос, также и из акватории Черного моря, пыль, накопившуюся там вчера выносит на территорию Украины и она постепенно распространяется по небу над нашей страной, объясняют синоптики и добавляют:

"Ситуация улучшится только на выходных, когда придет атмосферный фронт с дождями и свежий воздух с запада".

Впрочем, по прогнозам, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому ситуация там будет без изменений.

Также в Укргидрометцентре добавили, что качество воздуха локально ухудшает и дым, который стелется от пожаров в экосистемах.

Запыленность в Украине - детали

С конца сентября во многих областях Украины наблюдается мгла - это пыль, пришедшая к нам с Каспийской низменности. В частности, эта мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

Врач советует украинцам по максимуму ограничить проветривание помещений, делать влажную уборку, а также носить маски и промывать дыхательные пути физиологическим солевым раствором.

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