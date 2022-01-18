По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью ударят морозы до -15 градусов.

На Крещение в Украине ветер будет ослабевать, зато ударят морозы.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью температура воздуха в Украине снизится до -4...-9 градусов, а на северо-востоке даже составит -10...-15 градусов! Днем на Крещение ожидается -2...-5 градусов, на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине -5...-8 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, серьезных осадков завтра в Украине не будет, лишь в восточной части ожидается небольшой снег. Но на дорогах ожидается гололедица, а на трассах - каша.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

Напомним, по прогнозу синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, до конца недели на украинцев ждут температурные "качели". На Крещение усилятся морозы затем немного потеплеет, а на выходных снова вернется "минус".

Вас также могут заинтересовать новости: