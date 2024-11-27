До конца ноября в Украине будут наблюдаться небольшие температурные контрасты.

Последние три дня осени в Украине будут прохладными, с переменной облачностью и небольшим количеством осадков, однако местами воздух все же будет прогреваться до +9°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

28 ноября в большинстве областей Украины будет сухо, только местами на западе страны пройдут дожди. Столбики термометров покажут 0°...+4°, а на юге и крайнем западе воздух прогреется до +5°...+7°.

В пятницу, 29 ноября, осадков в Украине станет больше. Небольшие дожди покапают местами на западе, в Винницкой и в Одесской областях, а в северной части и в Хмельницкой области вероятен мокрый снег. Температура останется без резких изменений: ожидается 0°...+4°, на западе местами +4°...+6°, а на юге воздух прогреется до +6°...+11°.

Видео дня

Завершится осень в Украине преимущественно сухой погодой. Столбики термометров в большинстве областей покажут +1°...+5°, а на Закарпатье и местами на юге воздух прогреется до +6°...+9°.

Погода 1 декабря - прогноз

В начале зимы, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в юго-западных регионах Украины ожидаются дожди и мокрый снег. На остальной территории Украины осадков не предполагается. Ветер усилится до 7-12 м/с, а в южных и центральных областях его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью будет от -1 до +4 °С, днем ​​– от +1 до +6 °С, а в южных регионах и в Крыму – от +4 до +9 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: