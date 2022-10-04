В Украину идет антициклон Timeo, который приведет к улучшению погоды.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, уже завтра, 5 октября, в Украине не ожидается существенных осадков. Только на Харьковщине и Сумщине покапают остатки атмосферного фронта.
"В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода", - порадовала синоптик.
По ее словам, температура воздуха повысится и составит в ближайшие дни +14...+21 градус. Только завтра свежее будет на северо-востоке, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, +9...+12 градусов.
В Киеве потеплеет и прекратятся дожди.
"Сухая погода продлится в столице вплоть до следующей среды - разве что в воскресенье набегут какие-то влажные облачка, однако ничего серьезного", - спрогнозировала Наталья Диденко.
В столице, по ее данным, температура воздуха 5 октября будет крутиться около +12...+14 градусов. В дальнейшем потеплеет до +15...+19 градусов.
В Украину идет бабье лето
Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.
"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.