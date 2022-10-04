Уже завтра, 5 октября, в Украине ожидается перемена погоды.

В Украину идет антициклон Timeo, который приведет к улучшению погоды.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, уже завтра, 5 октября, в Украине не ожидается существенных осадков. Только на Харьковщине и Сумщине покапают остатки атмосферного фронта.

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"В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода", - порадовала синоптик.

По ее словам, температура воздуха повысится и составит в ближайшие дни +14...+21 градус. Только завтра свежее будет на северо-востоке, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, +9...+12 градусов.

В Киеве потеплеет и прекратятся дожди.

"Сухая погода продлится в столице вплоть до следующей среды - разве что в воскресенье набегут какие-то влажные облачка, однако ничего серьезного", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В столице, по ее данным, температура воздуха 5 октября будет крутиться около +12...+14 градусов. В дальнейшем потеплеет до +15...+19 градусов.

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.

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