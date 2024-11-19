В ближайшие несколько дней погода в Украине будет непростой, но в последнюю неделю осени она улучшится.

В ближайшие дни погода в Украине усложнится, пройдут дожди, снег и мокрый снег, усилится ветер, на дорогах образуется гололедица, а температура снизится. Однако такая погода продлится недолго, ориентировочно с 20 по 24 ноября. А вот последние дни осени в Украине будут уже без осадков и сильных морозов. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На вопрос, каким ожидается конец ноября, 25-30 число, синоптик отметила, что текущая неделя, со среды по субботу, будет очень насыщенной, а в дальнейшем, с 26-го числа снова будет преобладать поле высокого давления.

"И последние дни ноября, скорее всего, у нас будут в поле антициклона, в поле повышенного давления. Соответственно, без осадков", - сказала Птуха и добавила, что сильных морозов там пока не ожидается.

Видео дня

Погода в Украине ухудшится - что известно

В Украине прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, о чем ранее сообщил Украинский гидрометцентр. Согласно прогнозам, из-за перемещения активных атмосферных фронтов 20 ноября в западных регионах, 21-23 ноября на большей части территории страны, а 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные метеорологические явления.

Прогнозируется, что на значительной территории будут выпадать интенсивные осадки в виде дождя и снега, ожидаются также порывы ветра15-20 м/с. В Карпатском регионе сильные снегопады, ветер с порывами 25-30 м/с и метели.

Кроме южных областей, на остальной территории Украины предполагается образование снежного покрова высотой 3-15 см, в Карпатах 20-50 см. На дорогах возможно образование гололеда.

Кроме этого, местами прогнозируются явления гололеда и налипания мокрого снега.

Вас также могут заинтересовать новости: