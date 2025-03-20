Сразу два американских штата - Оклахома и Техас - объявили эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, огонь распространяется уже несколько дней и его не удается оперативно тушить. Распространению пламени способствует засуха, которая уже долгое время наблюдается в регионе.
С прошлой недели только в округе Логан было уничтожено более 113 домов. Пожары также уничтожили фермерский дом губернатора Кевина Ститта. Управление по чрезвычайным ситуациям Оклахомы сообщило, что по всему штату сгорело не менее 400 домов.
В Техасе также свирепствуют 9 лесных пожаров, только 6 из них удалось почти полностью локализовать.
Европа теряет леса из-за изменения климата - что известно
Европейские леса стремительно деградируют из-за изменения климата: крона деревьев уменьшается и их атакуют вредители.
С 2018 по 2022 год Центральная Европа потеряла значительную часть лесного покрова, особенно пострадали хвойные и лиственные деревья, поражённые короедами.
Южные регионы страдают от засухи и пожаров, а в Альпах усиливаются эрозия и оползни. В Северной Европе деревья устойчивы к жаре, но уязвимы перед вредителями.