В одной только Оклахоме огонь уничтожил уже 400 домов.

Сразу два американских штата - Оклахома и Техас - объявили эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, огонь распространяется уже несколько дней и его не удается оперативно тушить. Распространению пламени способствует засуха, которая уже долгое время наблюдается в регионе.

С прошлой недели только в округе Логан было уничтожено более 113 домов. Пожары также уничтожили фермерский дом губернатора Кевина Ститта. Управление по чрезвычайным ситуациям Оклахомы сообщило, что по всему штату сгорело не менее 400 домов.

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В Техасе также свирепствуют 9 лесных пожаров, только 6 из них удалось почти полностью локализовать.

Европа теряет леса из-за изменения климата - что известно

Европейские леса стремительно деградируют из-за изменения климата: крона деревьев уменьшается и их атакуют вредители.

С 2018 по 2022 год Центральная Европа потеряла значительную часть лесного покрова, особенно пострадали хвойные и лиственные деревья, поражённые короедами.

Южные регионы страдают от засухи и пожаров, а в Альпах усиливаются эрозия и оползни. В Северной Европе деревья устойчивы к жаре, но уязвимы перед вредителями.

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