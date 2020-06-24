Затопило больше сотни жилых домов.

Ливень затопил три района на Львовщине / ГСЧС

Во вторник, 23 июня, из-за сильных дождей в трех районах Львовской области произошли подтопления.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вследствие неблагоприятных погодных условий на территории Львовской области (Стрыйского, Жидачевского, Старосамборского районов) подтоплено 110 жилых домов, 110 подвалов жилых домов, 168 приусадебных участков, 2 продуктовых магазина, действующую школу, ветеринарный пункт, клуб-библиотеку, 111 хозяйственных построек, 4 участка дорог, и один участок дороги поврежден, подтоплено 114 га сельскохозяйственных угодий и 150 колодцев.

В частности, в Стрыйском районе в результате разлива р. Турянка в с. Заречное подтоплены 100 жилых домов, подвалов, приусадебных участков, 105 хозяйственных построек, недействующая школа, ветеринарный пункт, 2 продуктовых магазина, клуб-библиотека. Подтоплено 114 га сельскохозяйственных угодий.

Также на въезде в с. Заречное произошел перелив р. Свеча через дорогу протяженностью ориентировочно 600 м и между с. Малые Дедушичи - Подорожнон р. Сукиль подтоплено 100 м дороги. В целом подтоплено 0,7 км дорог.

В Жидачевском районе в результате разлива р. Свеча подтоплено в с. Демовка 3 жилых дома (люди не проживают) и 12 приусадебных участков. В с. Мельнич подтоплены 12 приусадебных участков. Подтоплено дорогу "Жидачев - Калуш" длиной 600 м (50 см воды), дорогу "Мельнич-Заречье" длиной 1000 м (1 г воды). Также осуществлена буксировка 3 легковых автомобилей. Также бортовым Зилом перевезено 60 человек из них 2 детей.

В с. Владимировка подтоплено 10 приусадебных участков. В с. Подорожное подтоплены один жилой дом, одно хозяйственное здание, 8 приусадебных участков, 8 колодцев.

В с. Лютинка подтоплено 8 приусадебных участков.

В Старосамборском районе в с. Старява подтоплено 2 жилых дома, 10 подвалов жилых домов, 5 хозяйственных построек и 18 приусадебных участков.

В с. Княжполь подтоплено 4 жилых дома.

На местах происшествий работают оперативные группы.

Напомним, река Тиса, которая вышла из берегов, разрушила дорогу в Закарпатской области.