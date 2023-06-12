Завтра, 13 июня, в стране будет царить прохлада, но уже в скором времени придет тепло.

Еще несколько прохладных дней - и в Украину снова вернется лето. Атмосферный фронт, принесший похолодание в страну, со среды, 14 июня, начнет ослабевать, говорят синоптики.

Как говорится в сюжете ТСН, середина недели отметится существенным потеплением. Но на жару рассчитывать не стоит, будет солнечно и комфортные +22°...+ 27°. Осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют, кроме запада страны. Там вероятны дожди и даже паводки.

"По всей территории Украины 11 июня еще прохладно, среда - переходный этап. И уже ближе к выходным, четверг-пятница, повышение температуры - +22°...+27°", - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

На западе страны, говорит она, могут наблюдаться паводки за счет ливней, но они будут кратковременными и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией, добавляет синоптик.

Какой будет погода в Украине до конца недели 12-18 июня

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что повышение температуры в Украине ожидается с 14 июня. "Далее, со среды, градусы будут набирать обороты в сторону повышения", - говорит она.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных, 17 и 18 июня, в Украине станет еще теплее. Температура практически по всей стране поднимется до +25°...+29°, только местами на западе будет +22°...+24°.

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