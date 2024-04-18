В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки.

До конца недели в Украине сохранится неустойчивая погода с заморозками, периодическими дождями и сильными порывами ветра. Существенного потепления не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 18 апреля

Сегодня, по его данным, неустойчивая с дождями погода ожидается в большинстве областей Украины. Кое-где возможны отдельные грозы. Температура воздуха в западных и северных областях составит +7...+12 °С. В восточных и южных областях столбики термометров покажут +17...+22 °С.

Погода 19 апреля

Накануне выходных в центральных, северных областях, а днем также на Закарпатье ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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"Температура воздуха ночью в западных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 °С", - прогнозирует Кибальчич.

На остальной территории страны, по его данным, ночью будет +5...+10 °С, а днем в Украине воздух прогреется до +11...+16 °С.

Погода 20 апреля

"В субботу, 20 апреля, в западных регионах ожидаются значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем небольшие дожди также возможны в Приазовье и на востоке", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, в северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем по всей Украине будет +13...+18 °С, а на крайнем западе еще холоднее, +8...+13 °С.

Погода 21 апреля

В воскресенье, по данным синоптика, неустойчивая, ветреная и дождливая погода предполагается уже на всей территории Украины. Ночью температура составит +7...+12 °С, днем +13...+22 °С, а на западе +8...+13 °С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

В Укргидрометцентре также не прогнозируют быстрого потепления в Украине. По данным синоптика Натальи Птухи, 19 апреля циклон покинет территорию нашей страны, поэтому накануне выходных местами еще могут быть небольшие и дожди, а уже 20 апреля ожидается преимущественно сухая погода.

Несмотря на это температура не повысится, а в конце недели вероятно поступление нового циклона.

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