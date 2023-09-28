Ожидается, что в ряде областей температура воздуха на днях опустится до +16 градусов.

В пятницу, 29 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода, прогнозирует известный синоптик Наталья Диденко.

"Пятница будет в Украине такой же симпатичной, как и четверг. Везде - антициклон, сухо, солнечно, тепло", - отметила она.

Погода 29 сентября - температура воздуха

Как добавила синоптик, максимальная температура воздуха в пятницу ожидаемо будет составлять +23…+29 градусов днем.

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"Ночью, конечно, свежее +9…+12, на юге +12…+17 градусов", - прогнозирует Диденко.

Также она предполагает, что на юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

Погода в Киеве 29 сентября

По прогнозу синоптика, в Киеве в пятницу будет много солнца и тепла:

"В течение дня предполагается около +25 градусов".

Погода на выходных, 30 сентября и 1 октября

В субботу, 30 сентября в Украине не ожидаются особые синоптические изменение, отметила Диденко.

А вот 1 октября в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях, вероятно, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха снизится до +16…+20 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября украинцев ждет практически летняя погода. По всей стране будет ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +24°...+28°, а на юге и местами в центральных областях температура поднимется до +29°...+30°. Без осадков.

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