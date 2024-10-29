Постепенно облачность в столице увеличится, периодически будет дождить.

На этой неделе на Киевщине еще будет преобладать достаточно спокойная и комфортная погода, как для конца октября. Однако синоптики Украинского гидрометцентра уже прогнозируют похолодание, увеличение облачности и периодические дожди:

"...показатели температуры медленно уже начнут снижаться, погружаясь в настоящую осеннюю прохладу в следующие выходные".

Также, по данным специалистов, уже ослабевает поле высокого давления, поэтому облачности будет становиться все больше и временами ожидаются небольшие дожди.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

Конец октября в Украине обещает быть почти без осадков, спокойным и комфортным.

Днем, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, ожидается от 9 до 14 градусов тепла, а на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму - до +18. И такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

На выходных ожидается некоторое снижение температуры. В частности, с 1 ноября в восточных областях может быть от +3 до -2 ночью, но днем температуры останутся стабильными. В большинстве регионов ночью будет от +2 до +8, а днем - от +8 до +14, на юге - до +17...+18 градусов.

Также Птуха сообщила, что на этой неделе осадков будет мало. В частности, на 1 ноября осадки не прогнозируются, а 2 числа ожидается дождь ночью в западных и северных областях, а днем - по всей Украине.

Погода, по ее словам, будет меняться, и уже со следующей недели возможно более ощутимое снижение температуры. В северо-восточных областях даже вероятны смешанная фаза осадков.

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