На реках области также будет происходить подъем уровня воды.

В Закарпатской области на 4 сентября объявили повышенный уровень опасности из-за сильных осадков. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии. Синоптики сообщают:

"Утром 4 октября на территории Закарпатской области ожидаются значительные, в отдельных пунктах сильные дожди".

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Также синоптики объявили предупреждение об изменении гидрологической ситуации. В течение 4 и 5 октября на реках Закарпатской области будут происходить повышение уровней воды на 0,3 - 1,5 м в пределах коренных берегов. Без негативных последствий.

Погода 4 сентября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, в западных областях будет облачно.

В западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди. Днем в Киевской и Черниговской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер ожидается южный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных областях составит +12°...+17°, в северных областях столбики термометров покажут +17°...+22°, а на остальной территории воздух прогреется до +21°...+26°.

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