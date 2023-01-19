До конца января в Украине уже не будет сильных морозов. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
"Похоже, что зима уже медленно отступает. До конца текущего месяца значительных морозов в Украине не будет, и только в западных областях еще будет немного холодно", - отметил синоптик.
По его прогнозу, пока на большей территории страны ожидается почти весенняя погода, на западе пройдут сильные снегопады и метели. Впрочем, эти снега не надолго, уверен народный синоптик.
В Украину пришло потепление
В Украину пришла новая волна тепла. В большинстве областей ожидается почти весенняя погода, температура будет подниматься до +10...+20 градусов.
Однако с сегодняшнего дня, на западе Украины ожидается похолодание и осадки в виде дождей и мокрого снега. В следующие несколько дней температура в Украине начнет снижаться, но все равно еще будет достаточно тепло.