Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в большинстве областей Украины ожидается почти весенняя погода. Однако на западе еще будет холодно.

До конца января в Украине уже не будет сильных морозов. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Похоже, что зима уже медленно отступает. До конца текущего месяца значительных морозов в Украине не будет, и только в западных областях еще будет немного холодно", - отметил синоптик.

По его прогнозу, пока на большей территории страны ожидается почти весенняя погода, на западе пройдут сильные снегопады и метели. Впрочем, эти снега не надолго, уверен народный синоптик.

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В Украину пришло потепление

В Украину пришла новая волна тепла. В большинстве областей ожидается почти весенняя погода, температура будет подниматься до +10...+20 градусов.

Однако с сегодняшнего дня, на западе Украины ожидается похолодание и осадки в виде дождей и мокрого снега. В следующие несколько дней температура в Украине начнет снижаться, но все равно еще будет достаточно тепло.

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