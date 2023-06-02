Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня грозы и шквалы.

На сегодня, 2 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, на западе Украины ожидаются грозы и шквалы.

"2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Видео дня

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в июне 2023 - прогноз

В первой декаде июня ожидается похолодание. По данным синоптика Игоря Кибальчича, особенно холодными будут ночи с 3 по 7 июня, когда температура будет опускаться до +3°...+9°.

Во второй декаде температура в Украине уже будет близкой к норме, но станет больше осадков. Последняя десятидневка июня отметится кратковременными ливнями и заметным повышением температуры. Кое-где днем воздух будет прогреваться до +25°...+31°.

В целом, по данным синоптика, средняя температура воздуха в июне в Украине ожидается близкой к норме, но на западе и севере будет теплее на 1-2 градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: