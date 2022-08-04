Самые высокие градусы ожидаются в южных и центральных областях.

В Украине в ближайшие дни изменится погода. В частности, вернется жара, местами - до +37 градусов.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, уже в пятницу, 5 августа, температура воздуха ночью ожидается в пределах +15...+20 °С, днем +28...+33 °С, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +36 °С.

"На фоне относительно низкого атмосферного давления сохранятся условия для выпадения дождей на Левобережье Украины, в остальных областях преимущественно без осадков", - рассказал синоптик.

На выходных, по его данным, атмосферное давление над Украиной постепенно возрастет, поэтому существенных осадков не предвидится.

"Температура воздуха в ночное время составит +17...+22 °С, днем +28...+33 °С, в южных и центральных областях +32...+37 °С", - спрогнозировал синоптик.

Напомним, сегодня днем во многих областях Украины ожидаются грозы. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

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