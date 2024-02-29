Возможно начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

В Киеве и области объявили объявили І-й уровень опасности. Причина - угроза затоплений из-за резкого повышения уровня воды в Днепре.

"1-5 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Также отмечается, что 1-5 марта на приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области (І уровень опасности - желтый).

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Кроме того, в гидрометцентре предупреждают, что в этот же период времени в результате удержания высоких уровней воды:

на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности - желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

"Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый)", - отмечает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине - прогноз на 29 февраля

Последний зимний день в Украине характерен весенним теплом. По всей стране 29 февраля ожидается небольшая облачность, температура от +5° на северо-востоке до +14° на западе. В Закарпатской области воздух прогреется до +19°.

В то же время синоптик спрогнозировала похолодание в конце недели в ряде областей Украины: будет только 0°...+5°. Ожидается, что начало марта в Украине все же будет теплым.

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