Объявлен оранжевый уровень опасности.

На Черниговщине ожидаются подтопления в результате подъема уровней воды в Днепре и Десне ниже поселка Разлеты на 5-25 сантиметров.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, поднятие уровня воды ожидается:

на участке Днепра Лоя-Неданчичи - с последующим затоплением заводей и превышением опасных отметок затопления в Черниговском районе Черниговской области. По данным синоптиков, ожидаются подтопления ряда населенных пунктов, отрезание их от основных путей сообщения, затоплению отдельных участков дорог местного значения, частичные затопления территорий и объектов в сельских населенных пунктах, расположенных в пойме Днепра и Сожа.

на Десне возле пгт. Макошино - с последующим затоплением поймы и превышением опасных отметок. Это может привести к нарушению транспортного сообщения из-за выхода воды на дороги местного значения и окружения водой, достижения отметок начального затопления отдельных домов ряда сел в Корюковском и Черниговском районах и начального окружения водой сел в Нежинском районе районе Черниговской области.

Как сообщается, объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, сегодня, 7 мая в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Поэтому объявлено штормовое предупреждение.

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