В начале следующей недели в большинстве областей Украины ночью и днем будет -3°...+4.

На выходных украинцев ожидают осадки в виде небольшого дождя, местами - умеренных дождей с мокрым снегом. На юге страны ночью и утром местами будут образовываться туманы. Температура существенно не изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня днем, по данным синоптиков, в южных, большинстве центральных и восточных областях ожидается небольшой дождь. В течение суток столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны воздух прогреется до +4°...+10°, а днем в Крыму будет до +15°.

22 декабря, по данным Укргидрометцентра, по всей стране, кроме западных и северных областей, пройдут умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

Видео дня

В понедельник, 23 декабря, в западных, восточных и юго-восточных областях ожидаются небольшие осадки. На остальной территории страны будет сухо. Температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, а на юге и юго-востоке страны будет +1°...+9°.

В Карпатах временами будет идти небольшой снег, только в воскресенье без осадков. Температура в горах будет держаться в пределах 0°...-8°.

24 декабря на правобережье Украины будет влиять атмосферный фронт с Балкан. В западных областях ожидается мокрый снег, на остальной территории - без осадков. Температура ночью на западе -1°...-6°, днем около 0°. В северных областях ночью +3°...-3°, днем 0°...+6°. На юге - до +9°, в Крыму - до +12°.

25 декабря антициклон вытеснит фронт, и осадки постепенно прекратятся. Только ночью на западе возможен мокрый снег, образуя снежный покров в Карпатах и на Львовщине. Днем температура будет колебаться от 0° до +9°.

Вас также могут заинтересовать новости: