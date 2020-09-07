Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Жара в Украине спадет уже 8 сентября.

Уже 8 сентября в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

Нынешняя неделя началась в Украине с потепления, во многих регионах температура воздуха поднялась до +30 градусов. УНИАН узнал, как долго будет держаться такая погода.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, похолодание в Украине начнется уже во вторник, 8 сентября. В большинстве регионов температура воздуха не превысит +22 градуса, жара сохранится только на юге и востоке страны. При этом в центре и на востоке местами пройдут дожди.

8 сентября в Украине похолодает / УНИАН

В среду, 9 сентября, жара спадет по всей Украине. Температура днем составит +20…+27 градусов. Осадков при этом не ожидается.

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до 13 сентября - тогда снова потеплеет, и столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

Погода в Украине

На этой неделе по всей Украине спадет жара. Дожди пройдут только в четверг в западных областях.

Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.

В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.