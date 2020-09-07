Стало известно, когда в Украину придет похолодание

14:02, 7 сентября 2020
243
0

Жара в Украине спадет уже 8 сентября.

Уже 8 сентября в Украине похолодает / galleryua.com, berlum
Уже 8 сентября в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

Нынешняя неделя началась в Украине с потепления, во многих регионах температура воздуха поднялась до +30 градусов. УНИАН узнал, как долго будет держаться такая погода. 

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, похолодание в Украине начнется уже во вторник, 8 сентября. В большинстве регионов температура воздуха не превысит +22 градуса, жара сохранится только на юге и востоке страны. При этом в центре и на востоке местами пройдут дожди. 

8 сентября в Украине похолодает / УНИАН
8 сентября в Украине похолодает / УНИАН

В среду, 9 сентября, жара спадет по всей Украине. Температура днем составит +20…+27 градусов. Осадков при этом не ожидается. 

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до 13 сентября - тогда снова потеплеет, и столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

Погода в Украине

На этой неделе по всей Украине спадет жара. Дожди пройдут только в четверг в западных областях.

Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.  

В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
75 %
756 мм
4.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять