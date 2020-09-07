Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Жара в Украине спадет уже 8 сентября.
Нынешняя неделя началась в Украине с потепления, во многих регионах температура воздуха поднялась до +30 градусов. УНИАН узнал, как долго будет держаться такая погода.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, похолодание в Украине начнется уже во вторник, 8 сентября. В большинстве регионов температура воздуха не превысит +22 градуса, жара сохранится только на юге и востоке страны. При этом в центре и на востоке местами пройдут дожди.
В среду, 9 сентября, жара спадет по всей Украине. Температура днем составит +20…+27 градусов. Осадков при этом не ожидается.
По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до 13 сентября - тогда снова потеплеет, и столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.
Погода в Украине
На этой неделе по всей Украине спадет жара. Дожди пройдут только в четверг в западных областях.
Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.
- Винница+30°... +11°
- Днепр+31°... +15°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+30°... +11°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+31°... +12°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+31°... +13°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+29°... +12°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+29°... +12°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+27°... +11°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+30°... +11°
- Черновцы+27°... +12°