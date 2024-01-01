3 и 4 января в большинстве областей снег, мокрый снег, на Западе и юге страны с дождем.

Завтра, 2 января, в Украине в западных и северных областях будет дождь и мокрый снег, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, на остальной территории ночью дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В следующие двое суток в большинстве областей снег, мокрый снег, на Западе и юге страны с дождем; температура на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

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На остальной территории снижение температуры ночью до 3-10° мороза, днем до 0-5° мороза, на северо-востоке страны ночью до 13-18°, днем до 6-11° мороза.

Погода в Украине - какие прогнозы

Первая неделя Нового года принесет в Украину похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы", - отметила она.

По предварительным прогнозам, морозы ослабнут 7 января, - спрогнозировала синоптик.

Завтра, 2 января, погода в Украине ухудшится - почти по всей территории ожидаются дожди, а кое – где-с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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