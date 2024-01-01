Спрогнозировано, когда морозы ослабеют.

Первая неделя Нового года принесет в Украину похолодание, прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

"3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы", - отметила она.

По предварительным прогнозам, морозы ослабеют 7 января, - спрогнозировала синоптик.

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Похолодание в Украине

Как добавила Диденко, похолодание в Украине будет обусловлено затеканием холодного воздуха из Арктики:

"В Украине самые большие показатели могут достигать где-то в ночные часы -10…-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже. Избегут морозов наши южная и западная части, там на неделе будет тепло, даже с плюсами. Как видите, мощные температурные контрасты".

Погода в Украине 2 января - прогноз

По прогнозу синоптика, во вторник, 2 января, в Украине будет еще довольно сдержанно, днем с небольшими "плюсами":

"Разве что дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке Украины объявят об изменении погоды. Юг и центр воздержатся от существенных осадков".

Погода в Киеве 2 января

В Киеве 2 января ночью еще будет тепло, до +2 градусов, отметила синоптик.

"А днем, больше к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1…-3 градусов. Потому дождь будет переходить в снег. К смене погоды присоединится ветер северо-западного происхождения. Далее на неделе в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода - мороз и периодический снег. На дорогах - гололедица".

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