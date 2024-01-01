Почти по всей территории ожидаются дожди, в некоторых регионах - с мокрым снегом.

Завтра, 2 января, погода в Украине ухудшится - почти по всей территории ожидаются дожди, а кое-где - с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Облачно. В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах кое-где гололедица... На остальной территории ночью дождь, днем без существенных осадков".

Температура в западных и северных областях составит ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, на остальной территории температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга и востока, местами порывы 15-20 м / с.

Кроме того, Укргидрометцентр сообщает о значительной снеголавинной опасности в Карпатах.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с осадками, удерживается 1 января - на высокогорье Ивано-Франковской области, 1-2 января - на высокогорье Закарпатской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин", - отмечают синоптики и советуют воздержаться от походов в горы.

Кроме того, 2 января умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Украину ожидает похолодание

По прогнозу синоптика Натали Диденко, первая неделя Нового года принесет в Украину похолодание, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

Наибольшие показатели могут достигать в ночные часы -10...-15 градусов. По предварительным прогнозам, морозы ослабнут 7 января.

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