"Климатический шок": синоптик рассказала, почему в Украине меняется погода
Климатические зоны в Украине смещаются на север.
Из-за изменений климата в последние время в Украине сильно изменилась погода. Периоды сильной жары сменяются рекордными ливнями, более частыми стали смерчи.
В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение
"То, что происходит, можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно ввиду глобального потепления", - рассказала в интервью УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, климатические зоны в Украине смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными.
"Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях", - добавила Адаменко.
Напомним, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.
- Винница+22°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+20°... +12°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+23°... +13°