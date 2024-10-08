На выходных в Украине уже прослеживается тенденция к похолоданию.

В течение текущей недели температура в Украине еще будет довольно комфортной как для октября. Однако вскоре к нам придет ощутимое похолодание. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Так, синоптик отметила, что на этой неделе дневные максимумы еще составят +17°...+24° в большинстве областей. Однако уже с выходных погода в нашей стране изменится на более осеннюю:

"Но со следующих выходных - там уже есть тенденция к более ощутимому снижению температуры. Процессы будут перенастраиваться и воздушные потоки уже больше с северо-запада. Поэтому там уже температура будет более низкой и будет уже погода напоминать осеннюю".

Циклон, принесший дожди в Украину, 8 октября уже покинет нашу страну. Ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что наша страна будет под влиянием сухого антициклона, расположившегося над Черным морем. Поэтому во вторник в Украине не ожидаются осадки.

По прогнозу, температура воздуха будет комфортной: +17...+22 градуса. На юге прогреется до +22...+25, а в северных регионах будет немного прохладнее, +12...+18 градусов.

В Киеве 8 октября также сохранится сухая погода, а температура достигнет +16...+18 градусов.

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