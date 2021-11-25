По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 26 ноября, в Украине ожидается сильный ветер.

Пятница, 26 ноября, в Украине будет ветреной.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду", - предупредила она.

По ее прогнозу, дождей завтра в Украине почти не будет, только вечером на крайнем западе и в южных районах Одесской области возможны осадки.

"Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается 4...+10 градусов. На востоке и на северо-востоке свежее, +2...+5 градусов, а ночью еще и поморозит, -3...-7 градусов", - спрогнозировала она.

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По данным Натальи Диденко, в Киеве осадки 26 ноября маловероятны.

"Ветер ожидается сильным, убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает", - говорит синоптик.

По ее словам, ближайшей ночью в столице будет около нуля, завтра днем до +7 градусов.

Напомним, по прогнозу, сегодня и завтра в Украине сохранится сухая погода. Затем налетят дожди, местами - ливни. Осадки продлятся до начала декабря.

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Автор: Екатерина Лиманская