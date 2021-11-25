Пятница, 26 ноября, в Украине будет ветреной.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду", - предупредила она.
По ее прогнозу, дождей завтра в Украине почти не будет, только вечером на крайнем западе и в южных районах Одесской области возможны осадки.
"Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается 4...+10 градусов. На востоке и на северо-востоке свежее, +2...+5 градусов, а ночью еще и поморозит, -3...-7 градусов", - спрогнозировала она.
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Погода в Киеве
По данным Натальи Диденко, в Киеве осадки 26 ноября маловероятны.
"Ветер ожидается сильным, убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает", - говорит синоптик.
По ее словам, ближайшей ночью в столице будет около нуля, завтра днем до +7 градусов.
Напомним, по прогнозу, сегодня и завтра в Украине сохранится сухая погода. Затем налетят дожди, местами - ливни. Осадки продлятся до начала декабря.
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