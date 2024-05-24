Температура снизится практически по всей стране до более комфортных показателей.

На выходных, 25 и 26 мая, погода в Украине немного изменится. Ожидается снижение температуры до более комфортных показателей. Во многих областях столбики термометров покажут комфортные +21°...+25°. Осадки ожидаются только в субботу на западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +14°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +24°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье температура будет +9°...+27°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +23°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+24°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье температура составит +13°...+22°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +12°...+19°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+17°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +9°, днем +24°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +9°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +11°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +6°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +20°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +10°, днем +25°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +12°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +25°. В воскресенье - практически безоблачно, +11°...+24°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +14°...+24°.

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