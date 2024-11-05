О сильном похолодании речь пока еще не идет.

На этой неделе в Украине в целом будет устанавливаться более спокойный характер осенней погоды.

Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать, что на этой неделе ветер в Украине стихнет, какая в целом будет погода, и может ли еще потеплеть, или мы уже только будем двигаться в сторону похолодания.

Синоптик отметила, что на понедельник в Украине пришелся пик непогоды в виде порывов ветра и осадков, а в северо-восточной части - в виде даже мокрого снега. Это связано с циклоном, который находился к северо-востоку от территории Украины, то есть над Россией. И его атмосферные фронты немного затрагивали нашу территорию.

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Но уже с сегодняшнего дня с запада на территорию Украины будет влиять поле высокого давления - антициклон. Он обеспечит в большинстве областей погоду без осадков.

В то же время сегодня-завтра по северо-востоку и востоку Украины еще могут быть остаточные процессы в виде небольшого мокрого снега. "Но в целом уже будет устанавливаться более спокойный характер такой осенней погоды", - сказала эксперт.

Говоря о температурных показателях, она отметила, что они будут также и с морозом. "От 2 тепла до 5 мороза - могут быть такие значения в ближайшие дни в ночные часы. В дневные часы +3...+8. Несколько прохладнее в восточных областях: днем 0...+5, потому что там больше облачности. Ну, и несколько теплее по югу и юго-западу - от +8 до +13", - отметила синоптик.

Так, о сильном похолодании речь пока еще не идет. "Дневные максимумы в конце недели немного повысятся", - сказала Птуха и добавила, что днем в среднем, на примере столицы, может быть, в частности до +9.

Изменение погоды в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 ноября в Украине ожидается изменение погоды.

По ее словам, на погоду в нашей стране будет влиять антициклон, поэтому осадков не будет. Также 5 ноября северо-западный ветер стихнет, только на востоке еще будут наблюдаться порывы до 15-20 метров в секунду.

Диденко также отметила, что ночью в Украине еще будет небольшой мороз: -4...+1, а днем воздух прогреется до +4...+8 градусов, только на востоке будет +1...+4 градуса.

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