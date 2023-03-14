15 марта часть Украины накроет атмосферный фронт.

Атмосферный фронт несет в Украину осадки и похолодание, которое завтра накроет западные области Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня самый теплый регион - западный, Львовщина. А завтра та же Львовщина уже будет пиком холода", - спрогнозировала синоптик.

По ее данным, 15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание до дневных +4...+8 градусов после сегодняшних +12...+18 градусов.

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"Придет атмосферный фронт, пойдет дождь и даже порой с мокрым снегом. Подготовьтесь к ненастью, позаботьтесь об обуви, зонтиках, одежде подходящей и возьмите, на всякий случай, что-то от головной боли и давления", - посоветовала синоптик.

На остальной территории Украины, по ее данным, завтра еще удержится теплая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов.

"Сильный штормовой сегодняшний ветер завтра несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым периодически", - отметила Наталья Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, похолодание с запада подвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующей снова потеплеет.

Какая погода будет в Украине до конца недели - прогноз синоптика

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в среду, 15 марта, в западных областях Украины ожидается похолодание, которое в четверг распространится почти по всей стране.

Однако, по ее данным, это похолодание будет недолгим. Уже на выходных в Украину снова вернется весеннее тепло.

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