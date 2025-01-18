Температура максимально будет повышаться до +8 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без существенных осадков, местами будет гололедица и туман, а температура незначительно повысится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет без существенных осадков, только сегодня на востоке и северо-востоке страны, а ночью 19 января в восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер будет северо-западный и западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах -3°...-8°. Днем столбики термометров будут показывать 0°...+6°, на юге страны, а 19-20 января также и на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +9°.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 18 января

В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах западных областей местами образуется гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ожидается от 0° до +5°, а на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до более приятных +8°.

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