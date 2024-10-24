Везде сухо, но есть нюансы: синоптик рассказала о погоде на завтра

Температура в дальнейшем вниз особо не будет опускаться.

В Украине погоду будет определять антициклон, поэтому почти везде будет сухо, но все же есть определенные нюансы в некоторых регионах.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, ночью будет прохладно, а днем сохранится достаточно комфортная температура.

"Завтра близость атмосферного фронта повлечет почему-то небольшие дожди в восточных областях", отметила Диденко.

Видео дня

В дальнейшем она прогнозирует такую же погоду с периодической облачностью или туманами, которые будет разгонять солнце. Температура, по словам Диденко, вниз также особо опускаться не будет, дождей не видно.

Погода в Украине - новости

Как прогнозирует Украинский гидрометцентр, в течение недели украинцев ждет преимущественно сухая, ясная погода и незначительное повышение температуры, а в западных областях будут наблюдаться туманы.

В то же время синоптик Наталья Птуха отметила, что в дальнейшем ожидается некоторое снижение температуры. Если днем в большинстве областей температура будет достигать +15, то с четверга она может снизиться до +13, а в пятницу - до +11.

Также, по прогнозам, в этом году ноябрь ожидается теплее обычного, хотя в начале месяца и может образоваться циклон, который принесет дождь, местами даже - с мокрым снегом.

Вас также могут заинтересовать новости: