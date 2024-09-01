Утро 2-го сентября в Украине будет свежим, +18...+23 градуса, а днем ударит жара до +33.

В Украине 2 сентября еще продлится по-настоящему летняя погода - сухая и теплая, лишь в некоторых регионах вероятны грозы. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она отмечает, что утро 2-го сентября в Украине будет свежим, +18...+23 градуса, день жарким, +28...+33, вечер снова свежим.

"Антициклон организует сухую солнечную погоду, только в южной части Украины и местами на Днепропетровщине вероятны грозовые дожди", - добавляет синоптик.

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В Киеве 2-го сентября также ожидается прекрасная погода - светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.

Погода в Украине в сентябре

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в этом году сентябрь в Украине будет очень теплым, особенно первая его половина.

Переход от метеорологического лета к метеорологической осени (когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15 °С) состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и на Закарпатье лето будет продолжаться в течение всего месяца, прогнозирует синоптик.

Среднемесячная температура, по его данным, на большей части Украины предполагается в пределах +15...+20 °С, в Карпатах +13...+14 °С, что примерно на 1,5 - 2 °С выше климатической нормы.

Только после 13-16 сентября температура воздуха в Украине ощутимо снизится и приблизится к средней многолетней норме.

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