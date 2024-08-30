Осадков в первые дни сентября практически не будет.

Начало осени в Украине будет по-летнему жарким. Практически по всей стране ожидается 30-градусная жара. Осадков будет немного и они никак не повлияют на температуру. Об этом сообщает Погода УНИАН.

1 сентября в Украине ожидается небольшая облачность. Практически по всей стране температура повысится до +30°...+34°, только на крайнем западе и на побережье в Одесской области будет чуть свежее, +27°...+29°. Без осадков.

В понедельник, 2 сентября, жара в Украине даже усилится. Столбики термометров по всей старне покажут +30°...+33°, а местами в центральной части страны воздух разогреет до +35°.

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3 сентября жара в Украине продолжится, хоть и немного ослабнет., +28°...+32°. В этот день местами на юге и в Днепропетровской области пройдут небольшие дожди и грозы, но на температуру они не повлияют.

Погода в сентябре - прогноз на месяц

По прогнозу Укргидрометцентра, первый месяц осени будет сухим и теплее нормы. Начало сентября будет довольно теплым и напомнит о лете, так как температура останется достаточно высокой для этого времени года. В целом ожидается плавный переход от лета к осени.

Что касается осадков в сентябре, то они ожидаются в пределах нормы.

В целом, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура осенью в Украине будет колебаться в пределах 15-20 градусов, а в Карпатах 13-14 градусов, что на два градуса выше обычного уровня.

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