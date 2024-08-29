Накануне выходных существенных изменений погоды ждать не стоит.

Перед выходными, 30 августа, практически по всей Украине будет жара. Самая высокая температура ожидается в центральных обалстях, где воздух прогреется до +32°...+35°. Также практически повсеместно ожидается переменная облачность без осадков, только в Крыму вероятны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +29°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 30 августа ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +17°...+33°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+31°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+33°.

В Одессе 30 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +19°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +33°.

Приметы погоды 30 августа

Если в этот день утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.

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