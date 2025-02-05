В то же время на остальной территории страны днем будет от -3° до +3°.

На этой неделе погода в Украине изменится. Благодаря полю повышенного давления осадки прекратятся, но ночные морозы станут сильнее. В то же время в одной из областей температура будет повышаться до +5°...+7°. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, на Закарпатье в ближайшие дни может быть до +5°.

В начале следующей недели, с 10 февраля, в Украине ожидается погода преимущественно без осадков. При этом температура ночью будет снижаться до -3... -9 градусов, а в Карпатах ожидается до -7... -12 градусов. Днем по Украине воздух будет прогреваться до -3... +3. Но на Закарпатье будет теплее всего. Здесь столбики термометров будут показывать +2... +7 градусов.

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К Украине приближается антициклон - как изменится погода

В Украину приближается антициклон, который повлечет за собой изменения в погодных условиях. Об этом сообщила на своей Facebook-странице известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, с 7 февраля погоду в стране будет формировать мощный антициклон, который придет с севера.

Это означает, что осадки станут маловероятны, небо чаще будет проясняться, а это является предвестником усиления ночных морозов до -3...-8 градусов.

В то же время днем температура будет повышаться до 0...+2 градусов, добавила синоптик.

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