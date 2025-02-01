Предупреждение распространяется и на территорию Одесской области.

В Одессе на сегодня, 1 февраля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено также для Одесской области и побережья Одесской области.

"Утром 1 февраля сохранится туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

В Одесской области 1 февраля будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, утром и днем - местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Утром туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы усилятся до 15-17 м/с. Температура ночью и днем составит +5°...+10°. На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно и ожидается небольшой дождь. Утром туман. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Столбики термометров в течение суток покажут +6°...+8°.

По прогнозу, в ближайшие 5 суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается изменение синоптической ситуации. "В Украину начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавского полуострова", - отмечают синоптики.

В результате такого процесса ожидаются осадки смешанной фазы, местами значительные. Также возможны местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Ветер будет северо-западной четверти, порывистый. Температурный фон постепенно будет снижаться. Температура морской воды 4-5°. Ожидается легкое волнение моря.

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