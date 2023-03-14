По данным синоптиков, зима в столице длилась 110 дней.

В Киев пришла метеорологическая весна. Синоптики посчитали, что зима в столице длилась 110 дней.

"Начиная с 7 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Отмечается, что в этом году метеорологическая весна в украинскую столицу пришла на шесть дней позже обычного. При этом указано, что зима всего длилась 110 дней - началась 17 ноября 2022 года и завершилась 6 марта 2023 года, что на две недели превышает средние многолетние показатели.

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Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание, а уже в четверг холод доберется до остальной части страны. В то же время, она отметила, что похолодание будет недолгим и на выходных в Украину снова вернется весеннее тепло.

Кроме того, синоптик указала, что сильный штормовой ветер 15 марта несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым периодически.

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