Только в один из ближайших дней температура в столице повысится до +15°.

В ближайшие трое суток на территории Киевской области благодаря антициклону, который охватывает всю страну, сохранится сухая и с переменной облачностью погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура будет не очень высокой, только в один день - 28 октября - воздух прогреется до +15°. А так температура будет оставаться без существенных изменений ночью ожидается +5°...+7° градусов тепла, а днем будет +12°...+13°.

"Рекомендуем одеваться теплее, чтобы комфортно провести время на улице", - говорят в Укргидрометцентре.

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Также, по словам синоптиков, водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдая безопасную дистанцию.

Погода 25 октября - прогноз по Украине

Сегодня по Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях днем пройдет небольшой дождь.

Утром в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части будет туман.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем будет +9°...+14°, а на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны воздух прогреется до +17°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров по области покажут +9°...+14°, а в Киеве столбики термометров максимально покажут +11°...+13°.

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