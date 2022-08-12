Сегодня в Украине ожидаются грозы, шквалы и град.

На сегодня, 12 августа, в девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 августа в большинстве западных, Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с",- говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Киевская.

Напомним, восток и юг Украины еще долго будет страдать от мощной жары. По словам синоптика Натальи Диденко, временами там температура будет подниматься до +38...+40 градусов.

"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38...+40 градусов!"- сообщила синоптик.

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