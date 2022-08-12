На сегодня, 12 августа, в девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"12 августа в большинстве западных, Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с",- говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в следующих областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Киевская.
Напомним, восток и юг Украины еще долго будет страдать от мощной жары. По словам синоптика Натальи Диденко, временами там температура будет подниматься до +38...+40 градусов.
"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38...+40 градусов!"- сообщила синоптик.