В столице ожидается гроза.

Жителей Киева предупреждают об опасных метеорологических явлениях уже в ближайшие часы.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации, в ближайший час, с удержанием до конца суток 25 апреля в столице ожидается гроза.

"I уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома. При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие!" - говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что это касается и области. "В ближайший час с сохранением до конца суток 25 апреля в г. Киеве и в Киевской области грозы", - сообщили они.

Угроза российских ракетных ударов: что известно

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины не исключают, что российские захватнические войска могут нанести массированный удар по ракетами и дронами накануне получения американской помощи.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш напомнил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

Как известно, сегодня в столице уже трижды объявляли воздушную тревогу из-за активности российской стратегической авиации. Оккупанты утром время от времени поднимают в воздух, в частности, свои истребители МиГ-31К, которые являются носителями ракет Х-47М "Кинжал".

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