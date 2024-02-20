В течение следующих нескольких суток в Украине ожидается изменчивая погода. Осадки ожидаются до середине недели, затем они будут прекращаться, а температурные показатели будут колебаться. Об этом говорят в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, сегодня в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а в следующие двое суток по всей Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер будет южный и юго-западный, а его скорость составит 5-12 м/с.
Температура 20 февраля днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до +6°, в западных областях днем 3-8° тепла.
21-22 февраля ночью будет от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-8° тепла. В четверг, 22 февраля, на юго-западе страны потеплеет до 11°.
Потепление в Украине - когда ждать повышения температуры
Уже на этой неделе украинцы почувствуют весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.
По ее данным, в целом в течение недели в Украине будет преобладать влажная погода с осадками. Однако температура все же будет повышаться и уже в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут весенних +10...+15 градусов.