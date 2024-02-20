Следующие несколько суток в Украине ожидается изменчивая погода с дождями и мокрым снегом.

В течение следующих нескольких суток в Украине ожидается изменчивая погода. Осадки ожидаются до середине недели, затем они будут прекращаться, а температурные показатели будут колебаться. Об этом говорят в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а в следующие двое суток по всей Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер будет южный и юго-западный, а его скорость составит 5-12 м/с.

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Температура 20 февраля днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до +6°, в западных областях днем 3-8° тепла.

21-22 февраля ночью будет от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-8° тепла. В четверг, 22 февраля, на юго-западе страны потеплеет до 11°.

Потепление в Украине - когда ждать повышения температуры

Уже на этой неделе украинцы почувствуют весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее данным, в целом в течение недели в Украине будет преобладать влажная погода с осадками. Однако температура все же будет повышаться и уже в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут весенних +10...+15 градусов.

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