В ближайшую неделю температура в Украине будет стабильно повышаться.

В Украине в ближайшие дни ожидается стабильное повышение температуры практически по всей территории. Никаких резких колебаний температуры не предвидится. Местами жара достигнет +35°. Помогут ее одолеть локальные кратковременные дожди. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая", - говорит она.

Юг страны почувствует больше всего эту теплую воздушную массу, говорит синоптик. С 6 июля там температура ночью составит +21...+26, а днем воздух будет прогреваться до +30...+35. На остальной территории ночью +17...+23 и немножко прохладнее на западе, +14...+20, а в дневные часы по всей территории уже +27...+33. Несколько свежее будет на западе и севере, +24...+30. В таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха на Киевщине.

Видео дня

"Хотя у нас идет теплая воздушная масса, но все равно будет неустойчивая атмосфера. Это значит, что время от времени осадки все же у нас будут. Конечно, в виде этих кратковременных грозовых дождей", - говорит синоптик.

3 июля днем грозовые дожди ожидаются в центральных, в Харьковской, местами в южных областях, а также на Прикарпатье и Закарпатье. 4 и 5 июля будет немного меньше осадков, в основном даже без осадков. Только на западе, а 5 июля и в северных областях - грозовые дожди. 6 июля на Правобережье, а 8 и 9 июля уже по всей территории Украины будут преобладать кратковременные дожди, местами грозы.

"То есть на какие-то стабильные антициклоны мы не рассчитываем. Погода будет немножко переменчивой, но это неплохо, потому что при таких высоких температурах дожди необходимы", - объясняет Птуха.

Она добавила, что на севере и на западе в начале недели будет +21... 26, а уже во второй половине недели прогнозируется +24... +30.

"Ветер в Украине будет преобладать западный, юго-западный умеренных скоростей. Возможны локальные усиления ветра во время грозы, но пока предупреждений как таковых нет", - резюмировала синоптик.

Погода сегодня - прогноз на 3 июля

По данным Погода УНИАН, местами на западе, в центральных областях и на северо-востоке ожидаются грозы и небольшие дожди. Столбики термометров на западе и севере покажут +25°...+27°. На востоке и в центральной части будет +27°...+30°, а на юге воздух прогреется до +28°...+31°.

Вас также могут заинтересовать новости: